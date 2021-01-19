Операторов связи обязали сделать бесплатным вызов по номеру 122

Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 для обращений по вопросам коронавируса. Крупнейшие российские операторы сделали звонки на него бесплатными еще в конце ноября.

«За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»,— сообщается на сайте правительства. Документ разработало Минцифры по поручение премьер-министра Михаила Мишустина.

Единый номер 122 появился в ноябре. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.