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Саратов. Средняя Волга

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Саратовский подросток подозревается в нанесении смертельных травм сожителю матери

В Саратове проводится проверка по факту смерти 52-летнего жителя Волжского района. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По предварительной информации, ночью с 18 на 19 января в одном из домов по улице Лермонтова между жительницей областного центра и ее сожителем произошел конфликт. Во время ссоры 17-летний сын женщины нанес обидчику телесные повреждения. Через некоторое время потерпевший скончался.

На место происшествия прибыл прокурор Волжского района. Устанавливаются обстоятельства происшедшего.

Проверяются вопросы организации профилактической работы с семьей и подростком.

Марина Ковалева


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