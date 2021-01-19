Городские власти предложили не вводить бесплатный проезд для пенсионеров в выходные

Администрация Перми предложила не вводить проездные льготы для пенсионеров. С таким заявлением сегодня на заседании комитета по экономическому развитию городской думы выступил начальник департамента транспорта Анатолий Путин. «Из всех предложенных категорий граждан, которым планируется предоставить льготы, пенсионеры — самая многочисленная. При этом у них в настоящее время достаточно большой набор льгот по оплате проезда, это и городские проездные документы, и краевые льготы. Поэтому мы считаем, что наиболее потенциальными категориями, для которых можно ввести льготы, являются школьники, малоимущие и многодетные семьи», — пояснил господин Путин.

Напомним, городские власти планировали установить бесплатный проезд для школьников 1–4-х классов, многодетных и малоимущих семей, а также пенсионеров (в выходные дни). Однако позже сообщалось, что в целях сокращения кассового разрыва в транспортной отрасли (по итогам прошлого года он составил около 2 млрд руб.) льготы могут быть пересчитаны.

По словам Анатолия Путина, потенциальный объем выпадающих доходов из городского бюджета от предоставления льготы пенсионерам составляет 348 млн руб. «Сумма достаточно значительная, и пока нет понимания, из каких альтернативных источников мы сможем ее покрыть», — заявил глава департамента транспорта.

Обсуждение вопроса о льготах городские власти и депутаты продолжат в феврале.