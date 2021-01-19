Обоснованность платы за отопление проверит прокуратура Башкирии

Прокуратура республики начала проверку обоснованности начисления платы за отопление в связи с многочисленными обращениями жителей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура даст оценку правомерности и корректности начислений, состоянию общедомовых приборов учета. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования по понуждению виновных лиц (ресурсоснабжающие, управляющие организации) произвести перерасчет платы и вернуть населению денежные средства», говорится в сообщении ведомства.

Влада Шипилова