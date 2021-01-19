В Алтайском крае начали прививать от коронавируса жителей старше 80 лет

Вакцинация от коронавируса началась в домах-интернатах Алтайского края, сообщает министерство социальной защиты региона. Всего в 34 учреждениях соцобслуживания проживает около 5 тыс. человек. В основном это пожилые люди, а также инвалиды. Около 1,8 тыс. человек в возрасте от 60 до 80 лет, около 750 – старше 80 лет.

В 15 домах-интернатах в течение года регистрировались случаи заражения коронавирусной инфекцией. «По каждому случаю проводился анализ причин и принимались дополнительные противоэпидемиологические меры. Уровень смертности здесь также вырос в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза. Основными причинами смерти пожилых людей стали хронические болезни, в том числе сердечно-сосудистые заболевания»,— говорится в сообщении.

Учреждения работают в закрытом режиме уже 10 месяцев.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Алтайском крае в конце декабря 2020 года. Минздрав региона сообщал, что всего прививку в 2021 году около 700 тыс. жителей. Полностью привились 938 человек, первую прививку поставили 3 343 жителя. Записались на процедуру более 3,7 тыс. граждан.

Подробнее о том, как в регионах Сибири разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация». 