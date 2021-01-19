Весной в ТРЦ «Планета» откроется четвертый гипермаркет «Лента»

Весной 2021 года в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» откроется гипермаркет сети «Лента». Как сообщили в пресс-службе MallTech — девелопера «Планеты», сейчас гипермаркет находится на этапе строительно-монтажных работ. «Лента» расположится на первом этаже ТРЦ «Планета». Площадь гипермаркета составит более 5 тыс. кв. м.

В «Ленте» будет продаваться более 15 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров, продукция федерального ассортимента, товары местных производителей, а также собственного производства: выпечка, салаты, мясные и рыбные блюда и прочее.

Напомним, в конце ноября 2020 года в бывшем здании «Пермской ярмарки», на бульваре Гагарина, 65, открылся третий гипермаркет «Лента». Два других магазина сети работают на проспекте Парковом, 66, и в ТЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана, 105а.

«Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге, управляет 254 гипермаркетами в 88 городах России и 140 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

Строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года, застройщиком является московский девелопер MallTech, генподрядчик — АО «Ренейссанс Констракшн». Общая площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, среди них бренды Reserved, Uniqlo, Hoff, «Золотое Яблоко». Одним из ключевых арендаторов ТРЦ будет кинотеатр объединенной сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». В «Планете» откроется 19 кафе и ресторанов. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации застройщик перенес открытие «Планеты» с IV квартала 2020 года на февраль 2021-го, а затем на март-апрель 2021 года.