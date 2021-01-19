В Сочи злоумышленники приобрели участки земли по фальшивым документам

Полиция возбудила уголовное дело о хищении в Сочи муниципальной земли стоимостью более 3 млн руб., противоправные действия местных жителей были выявлены органами прокуратуры, сообщило надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, двое жителей Сочи внесли в документы садового товарищества «Ветеран» подложные данные о том, что они якобы являются членами товарищества. После этого злоумышленники обратились в Росреестр с целью приобретения права на земельные участки, и в итоге незаконно получили в собственность три участка, принадлежащих муниципалитету, стоимостью более 3 млн руб.

Анна Перова, Краснодар