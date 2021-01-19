В Астрахани осудили мужчин за хищение права на дом и земельный участок

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужичин. Они признаны виновными в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, подсудимые, воспользовавшись юридической неграмотностью потерпевших, предложили оформить принадлежащие им доли жилого дома взамен однокомнатных квартир, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались. В последующем участники преступной группы путем оформления сделок якобы приобрели право собственности на дом в целом и расположенный под ним земельный участок.

Суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мария Шахрай