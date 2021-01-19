В Кургане пройдет шествие в поддержку Алексея Навального

В субботу, 23 января, в Кургане пройдет шествие в поддержку политика Алексея Навального в рамках всероссийской акции протеста. Об этом сообщает местный штаб оппозиционера.

Участники акции протеста намерены пройти по улицам города и потребовать, чтобы с Алексея Навального сняли «все сфабрикованные обвинения и его немедленно отпустили из-под стражи в СИЗО “Матросская тишина”». С администрацией Кургана шествие не согласовано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 января Химкинский городской суд арестовал Алексея Навального на 30 суток по ходатайству ФСИН России, которая потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный в связи с тем, что он нарушил условия испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».