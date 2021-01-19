Льготный режим парковок в Казани продлили до конца апреля

Власти Казани продлили льготный режим работы парковок до 30 апреля. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что парковки вернутся к обычному режиму после улучшения эпидемиологической обстановки, снятия ряда ограничений и запретов на фоне пандемии COVID-19. Жителей оповестят об этом через СМИ.

Напомним, парковки стали работать в льготном режиме в апреле 2020 года на фоне кризиса в связи с пандемией. С автовладельцев перестали брать плату по субботам и вечером по будням В платном формате парковки работают сейчас лишь в будние дни с 7:00 до 18:00.

"Ъ-Казань"