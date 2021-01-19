Администрация президента рассмотрит жалобы нижнетагильских медиков о переводе скорой помощи на аутсорсинг

Администрация президента РФ Владимира Путина приняла к рассмотрению обращение работников скорой помощи Нижнего Тагила (Свердловская область), которые выступают против перевода станции на аутсорсинг. Письмо (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) было 32 сотрудниками станции и отправлено на имя президента Владимира Путина и генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Как рассказал “Ъ-Урал” член профсоюзной организации медицинских работников «Действие» Михаил Смольников, управление президента РФ по работе с обращениями граждан запросило дополнительные документы для уточнения позиции по переводу «скорой» на аутсорсинг. Получить ответ медики должны до 15 марта.

Напомним, конкурсы по переводу скорой помощи на аутсорсинг власти был проведен в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Их выиграла компания «РТ-Социальная помощь», связанная с «Ростехом». Компания была единственным участником конкурсов. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев, передача части подстанций скорой помощи в регионе на атсорсинг необходима для более эффективной работы бригад.

Однако сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила выступили против передачи автопарка в частные руки. В своем обращении они подчеркнули, что перевод «скорой» на атусорсинг приведет к расформировании технической базы и автопарка станции. Сейчас из 38 машин только шесть подлежат списанию в 2021 году. «Изначально говорили, что автомобили после перевода на аутсорсинг передадут поликлиникам. Позже выяснилось, что медучреждениям уже выделены машины. Тогда стали утверждать, что автомобили отдадут Алапаевску, но там тоже обновили автопарк»,— рассказал господин Смольников.

В обращении отмечается, что перевод «скорой» на аутсорсинг приведет к увольнению 157 квалифицированных водителей. «Коммерческой компании-аутсорсеру дано право привлекать для работы водителей-индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Фактически водителей, имеющих семьи и обязательства по кредитам, вынуждают перейти на работу к аутсорсеру на кабальных условиях»,— поясняется в письме. Недовольство сотрудников станции скорой помощи также вызывает факт завышения тарифа в Нижнем Тагиле в два раза по сравнению с аналогичными услугами, оказываемыми в Екатеринбурге. По их мнению, покупка услуги не даст положительного эффекта в управлении станцией.

Напомним, в декабре сотрудники скорой помощи планировали провести пикет против перевода автопарка на аутсорсинг, однако мэрия Нижнего Тагила запретила, сославшись на угрозу распространения коронавирусной инфекции.