На Ставрополье мужчину оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Изобильненский районный суд признал виновным в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) местного жителя Романа Думалиева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что 5 ноября прошлого года Джумалиев передал 170 тыс. руб. начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу. Предполагалось, что после взятки последует прекращение процессуальной проверки в отношении Джумалиева по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере. Полицейский отказался принять деньги. Суд назначил Джумалиеву наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн руб.

Наталья Шинкарева