Татьяна Конкина возглавила департамент кадровой политики мэрии Нижнего Новгорода

Директором департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода назначена Татьяна Конкина, сообщается на сайте мэрии. Ранее эту должность занимал Александр Малафеев. О его грядущей отставке стало известно в конце 2020 года.

Госпожа Конкина ранее работала начальником отдела развития кадрового потенциала в правительстве Нижегородской области и возглавляла управление организационного и документационного обеспечения главы города и администрации Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина