На Черноморском побережье Кубани 11 поездов задержали из-за постороннего предмета

В Краснодарском крае задержали 11 поездов из-за падения постороннего предмета на провода контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Инцидент произошел утром 19 января 2021 года, около 6:50. Среди задержанных поездов оказались три ласточки: №802 (Адлер – Краснодар), №814 (Адлер – Майкоп), №821 (Краснодар – Имеретинский Курорт). Кроме того, были задержаны три пригородных маршрута: № 6802 (Имеретинский Курорт – Туапсе), № 6803 (Туапсе – Имеретинский Курорт), №6003 (Туапсе – Аэропорт Адлер). Помимо этого, с опозданием будут двигаться пассажирские поезда: № 169 (Москва – Роза Хутор), №35 (Санкт-Петербург – Адлер), №87 (Нижний Новгород – Адлер), №407 (Челябинск – Адлер) и №103 (Москва –Адлер).

По данным СКЖД, в настоящее время задержки поездов достигают полутора часов. Железнодорожники предпринимают все меры, чтобы сократить отставание в движение, добавляют в компании.

Алексей Белянин