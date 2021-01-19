«Прогрессивная общественность отказывается верить, что Навального всерьез могут посадить» Дмитрий Дризе — о деле оппозиционера, критике Запада и ответе России

19 января Европейский парламент обсудит ситуацию вокруг Алексея Навального. 21 января арест российского оппозиционера станет темой дискуссии лидеров Евросоюза. Ранее страны Балтии призвали Европу ввести санкции против Москвы. С осуждением решения Химкинского суда выступили представители практически всех западных стран, включая США и Канаду. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад, несмотря ни на что, пока не готов к резким шагам.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что федеральный канцлер осуждает задержание Алексея Навального и считает его противоречащим международным правовым нормам: вместо того, чтобы искать отравителей, сажают саму жертву. Действительно, личный гость Ангелы Меркель, с почетным эскортом доставленный прямо к трапу самолета, по прилете на родину отправляется в тюрьму. Это больше напоминает красивое кино.

Внуково, Шереметьево, портрет Генриха Ягоды и сам суд в отделе полиции — в будущем это хорошая тема для мировых режиссеров.

Но, к сожалению, сейчас это самая настоящая реальность. При этом Алексей Анатольевич не 15 суток отбывает, как раньше, а поехал в настоящий следственный изолятор «Матросская тишина».

Страны Балтии грозят Москве санкциями. Освободить политика требует и администрация Байдена. Вопрос собирается обсудить Европарламент. Сергей Лавров из Москвы отвечает: «На себя посмотрите. У вас кризис либеральных идей, хотите отвлечь внимание электората. Никаких доказательств отравления так и не представили, а это дипломатическое хамство».

Что же дальше? Для начала нужно отметить, что так называемая прогрессивная российская общественность и даже такая категория, как провластные комментаторы, отказываются верить, что Навального всерьез могут посадить. Домашний арест, изоляция от сторонников, но только не лагерь.

Есть еще одна популярная версия, мол, идет большой торг с Западом. Российское руководство предлагает перестать грозить (мы не принимаем решения под давлением), и повернуться к нам лицом, после чего блогера отпустят, кому он нужен-то.

Пока что российский истеблишмент в большинстве своем явно не готов к совсем уж серьезному закручиванию гаек и к дальнейшей изоляции страны. Еще остается ощущение, что все это как будто не по-настоящему. Однако с каждым днем надежды на это все меньше.

При этом обращает на себя внимание, что господин Зайберт отдельно прокомментировал тему «Северного потока-2». Это коммерческий проект и к делу Алексея Навального он никакого отношения не имеет, хотя судьба газопровода под большим вопросом, потому что дня не проходит без сообщений о новых санкциях.

Нет смысла пускаться в длительные рассуждения о том, способны ли Европа и США воздействовать на Кремль.

Что можно сказать точно: Запад шокирован, российские элиты — в замешательстве.

И это разочарование в России как в партнере с каждым днем все больше. И, соответственно, желания сотрудничать с таким контрагентом все меньше. Вот и все.

Напряженность нарастает. И в один прекрасный момент ситуация рискует выйти из-под контроля. И уже ни системные либералы, ни истеблишмент, ни друзья России на Западе ни на что повлиять не смогут. Но пока цивилизованные страны не готовы к резким шагам.