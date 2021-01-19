На Черноморском побережье приостановлено движение поездов

На участке железной дороги Туапсе — Адлер задержаны 11 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО «РЖД»). Причиной остановки движения стало падение постороннего предмета на провода контактной сети.

По данным СКЖД, на маршруте задержаны поезда «Ласточка», следующие в Краснодар и Майкоп, электрички, курсирующие между Туапсе и Имеретинским курортом, а также поезда дальнего следования, идущие из Москвы, Нижнего Новгорода и Челябинска. Время задержки поездов достигает полутора часов. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия инцидента и восстановить график движения поездов.

Анна Перова, Краснодар