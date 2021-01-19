«Авито»: спрос на сельскохозяйственный бизнес в Екатеринбурге вырос в 2,9 раза

В 2020 году, несмотря на небольшое снижение интереса к покупке готового бизнеса, спрос по объявлениям о продаже сельскохозяйственного бизнеса в Екатеринбурге вырос в 2,9 раза, в сравнении с 2019 годом, следует из исследования сервиса «Авито». Средняя стоимость сельхозпредприятий составила 104 тыс. руб.

Кроме того, существенный рост спроса был зафиксирован в сфере строительного бизнеса. Объявления о продаже строительных компаний в прошлом году искали на 15% чаще, чем в 2019 году. В среднем их выставляли на продажу за 349 тыс. руб. Строительные компании в Екатеринбурге продавали на 44% чаще, чем в позапрошлом году.

Большое внимание со стороны предпринимателей также привлекали компании сфер услуг и торговли. В Екатеринбурге доля компаний сферы услуг в общем спросе по региону составила 33%, торговые предприятия — 17%, а на общепит пришлось 16%. Однако предложение готового бизнеса в сфере торговли снизилось на 18%, развлечений — на 11%, общепита — на 19% и интернет-магазинов — 13%.

Отмечается, что самым бюджетным вариантом готового бизнеса стал интернет-магазин. В Екатеринбурге в 2020 году их продавали в среднем за 56 тыс. руб. Бизнес из сферы услуг и торговли обходились покупателям в 475 и 450 тыс. руб. соответственно, а предприятия из области развлечений — в среднем за 500 тыс. руб. Компании из сферы общепита можно было приобрести в среднем за 699 тыс. руб.

«Несмотря на небольшое снижение интереса к покупке готового бизнеса по сравнению с прошлым годом, по абсолютным показателям спроса в 2020 году наибольшее В Екатеринбурге Снижение предложения в большинстве сфер готового бизнеса в 2020 году было ожидаемо, с наступлением кризиса предприниматели заняли выжидательную позицию. Общее падение в количестве объявлений о продаже предприятий составило 13%, что наглядно иллюстрирует ситуацию: владельцы бизнеса не паниковали из-за экономической ситуации и не спешили продавать свои предприятия» — отметил управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин.

Илья Смирнов