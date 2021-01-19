В Крестовоздвиженском соборе Верхотурья отреставрируют фасады и укрепят главный купол

Крестовоздвиженский собор в Верхотурье планируют отреставрировать, документы об этом появились на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Как указано в акте по сохранению объекта, собор находится в удовлетворительном состоянии. Для поддержания памятника архитектуры в технически исправном состоянии, «предотвращающее дальнейшее разрушение конструкций, необходимо выполнить первоочередные и противоаварийные работы».

В документах говорится, что по результатам исследований состояния стен требуется выполнение работ по реставрации фасадов: отремонтировать поврежденный лепной декор, заменят пластиковые окна на деревянные. «Окна должны иметь открываемые части. Выполнить подоконные отливы. Рисунок переплетов воссоздать на основании исторических материалов»,— говорится в документах.

С целью сохранения и воссоздания особенностей объекта проектом предусмотрен ремонт куполов (главного купола и башен – звонниц), покрытых гладким листовым цинком. Ремонт предусматривает ремонт или замену несущих стропильных конструкций, выполнение гидроизоляции, ремонт цинкового покрытия.

Также в соборе планируют заменить кресты по историческим аналогам: «Все кресты, а их было 15, установлены в сентябре 1910 года, имели светло-серый цвет, так как были выполнены из паяного цинка толщиной 3 мм. В то же время, подкрестные шары были позолочены "червонным" золотом»,— указано в акте.