В Крестовоздвиженском соборе Верхотурья отреставрируют фасады и укрепят главный купол

Крестовоздвиженский собор в Верхотурье планируют отреставрировать, документы об этом появились на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Как указано в акте по сохранению объекта, собор находится в удовлетворительном состоянии. Для поддержания памятника архитектуры в технически исправном состоянии, «предотвращающее дальнейшее разрушение конструкций, необходимо выполнить первоочередные и противоаварийные работы».
В документах говорится, что по результатам исследований состояния стен требуется выполнение работ по реставрации фасадов: отремонтировать поврежденный лепной декор, заменят пластиковые окна на деревянные. «Окна должны иметь открываемые части. Выполнить подоконные отливы. Рисунок переплетов воссоздать на основании исторических материалов»,— говорится в документах.
С целью сохранения и воссоздания особенностей объекта проектом предусмотрен ремонт куполов (главного купола и башен – звонниц), покрытых гладким листовым цинком. Ремонт предусматривает ремонт или замену несущих стропильных конструкций, выполнение гидроизоляции, ремонт цинкового покрытия.
Также в соборе планируют заменить кресты по историческим аналогам: «Все кресты, а их было 15, установлены в сентябре 1910 года, имели светло-серый цвет, так как были выполнены из паяного цинка толщиной 3 мм. В то же время, подкрестные шары были позолочены "червонным" золотом»,— указано в акте.
Крестовоздвиженский собор Николаевского монастыря построен в русско-византийском стиле по проекту пермского архитектора Александра Турчевича в 1905-1913 годы. Строился храм как на монастырские средства, так и на деньги паломников и прихожан. Собор был торжественно освящен в 1913 году, во время празднования 300-летия Дома Романовых. Тогда же в новопостроенный храм были перенесены мощи праведного Симеона. В 1929 году собор был полностью закрыт, и использовался в продолжительное время как склад строительных материалов, был разбит его фаянсовый иконостас. Помещения храма пытались переоборудовать под кинотеатр, а позднее, для нужд колонии для несовершеннолетних преступников, расположившейся на территории монастыря. В 1995 году монастырь стали приводить собор в порядок, был восстановлен фаянсовый иконостас. К 2006 году в собор было проведено газовое отопление, и налажены регулярные богослужения.