В Ростове отремонтируют здание кафедры паталогической анатомии РостГМУ

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение после проверки достоверности определения сметной стоимости по сохранению здания исторического здания Николаевской городской больницы в Нахичеванском переулке, где находится кафедра паталогической анатомии РостГМУ. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Согласно проекту, трехэтажный кирпичный корпус с подвалом должен быть капитально отремонтирован. «Здесь выполнят усиление несущих конструкций — фундаментов, стен, перекрытий, лестничных маршей, восстановят отмостку по периметру корпуса и проведут другие необходимые работы»,— говорится в сообщении. Общая площадь здания составляет более 2,5 кв м. Комплекс зданий Николаевской городской больницы признан объектом культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что застройщиком выступает ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет». Проект был разработан НПП ООО «Алектич».

По данным сервиса kartoteka.ru, НПП ООО «Алектич» зарегистрировано в Ростове в 1998 году. Основной вид деятельности компании — свайные работы и работы по строительству фундаментов. Бенефициаром является Александр Черный. Выручка компании в 2019 году составила 23,1 млн руб., чистая прибыль 2,4 млн руб

Наталья Шинкарева