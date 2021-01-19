В Астраханской области откроется 11 детских садов

В Астраханской области в рамках нацпроекта «Демография» откроют 11 детсадов в 2021 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, в Ленинском районе Астрахани идет строительство детского сада на 330 мест. Объект планируют сдать во втором квартале 2021 года. К этому времени завершат новый детский сад в микрорайоне Бабаевского на 140 мест.

В селе Каралат Камызякского района заработают ясли на 50 мест. Выполнено уже 95 % работ. Такая же степень готовности и в дополнительных дошкольных группах для 60 детей в селе Атал Приволжского района. Готов к передаче муниципалитету и детский сад на 60 мест в селе Старокучергановка Наримановского района. В селе Восточное Икрянинского района во второй половине года достроят ясли-сад на 60 мест.

Кроме того, два детских сада на 120 мест возводятся в городе Камызяке. Еще три в городе Харабали, селе Сасыколи и селе Кочковатовка Харабалинского района. Все они примут по 60 ребят.

Мария Шахрай