Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог на 17,9%

С 11 по 17 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 7,14 тыс. человек, в том числе 3,82 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 17,9%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 3,07 тыс. заболевших или 57,2% от общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости в столице Удмуртии ниже эпидемического порога на 41%. При этом превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Глазове, Сарапуле, Воткинске и 10 сельских районах.