В Саратовской области зарегистрировано свыше 40 тыс. случаев COVID-19 с начала пандемии

За сутки в Саратовской области подтвердились 248 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 239 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 40199 человек, выздоровевших - 34570 человек.

На Саратов приходится 105 новых случаев, на Энгельсский район — 34, Балаковский — 21, Балашовский — 9, Аткарский — шесть, Вольский и Петровский — попять, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Ровенский и Романовский — по четыре, Воскресенский, Дергачевский, Лысогорский, Озинский, Перелюбский, Пугачевский и Татищевский — по три, Духовницкий, Самойловский, Советский районы и ЗАТО Светлый — по два, Новобурасский и Федоровский районы — по одному.

Пневмония наблюдается у 102 пациентов, признаки ОРВИ — у 137, бессимптомное течение — у девяти.

В числе заболевших 22 ребенка и 92 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева