Прокуратура обжаловала в кассации приговор экс-мэру Челябинска Тефтелеву

Прокуратура Челябинской области направила в Седьмой кассационный суд представление об отмене приговора бывшему мэру регионального центра Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взятки. Надзорное ведомство настаивает на усилении наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры области

Приговором Центрального районного суда Челябинска Тефтелев осужден к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком три года. Челябинский областной суд оставил приговор без изменения, он вступил в силу 23 декабря 2020 года. Прокуратура просит отменить апелляционное определение «в связи с допущенными существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшими на исход дела», и передать дело на новое рассмотрение в Челябинском областном суде. По мнению надзорного ведомства, существенные нарушения закона выражены «в отсутствии в судебном решении его мотивировки по доводам апелляционного представления, что повлекло вступление в силу неправосудного приговора».