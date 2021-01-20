В Екатеринбурге за 80 млн рублей выставили на продажу здание-дворец Его продают и как готовый бизнес, и под строительство нового объекта

В районе Новая Сортировка (Екатеринбург) на продажу выставили банкетный-холл «Эрмитаж». Здание-дворец на Пехотинцев, 25 продают за 80 млн руб., объявление об этом появилось на сайте N1.ru. Площадь здания составляет 613 кв. м.

Как рассказали “Ъ-Урал” в агентстве недвижимости «Федерация», которое занимается продажей объекта, предполагаются разные варианты продажи.

«Здание продают целиком, включая технику и оборудование. Кто-то рассмотрит как готовый бизнес, кто-то как отдельно стоящее здание, возможно, кого-то привлечет земельный участок и последующее возведение нового объекта. Это инвестиционный проект, собственник предлагает ту цену, за которую интересно продать. Задачи избавиться от объекта нет, но если за ту цену, которую мы объявили, будет предложение, готовы к детальному разговору»,— рассказал представитель агентства, добавив, что объект был выкуплен нынешним собственником в прошлом году.

В агентстве также отметили, что на продажу объект выставили не из-за пандемии, так как приобретали его уже во время нее.

Напомним, ранее рестораном «Эрмитаж», а также рестораном «Армения» на Стрелочников, 35 занимался Артур Варданян, известный в городе по street food Lamadjo. В прошлом году он открыл заведение кавказской кухни Georgia & Armenia на улице Пушкина.