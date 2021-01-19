В Волжском задержали причастных к коммунальной аварии работников

В Волгоградской области Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту прорыва теплотрассы в Волжском, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое погибли, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

Тепловая магистраль, где произошло ЧП, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Согласно экспертизе, причиной прорыва стал полный коррозийный износ. Установлено, что трубопроводы центральной системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации и разделены на два тепловых района. Общее руководство системой производственного контроля возложено на главного инженера хозяйствующей организации. Проверка действий работников показала, что начальник теплового района и главный инженер якобы не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии.

Следователи приняли решение о задержании причастных к ЧП работников. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай