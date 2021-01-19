Дело о продаже должности ярославского губернатора рассмотрят в суде Москвы

19 января в 12 часов в Хамовническом суде Москвы должно пройти первое в 2021 году заседание по делу о незаконной продаже должности губернатора Ярославской области, сообщили “Ъ-Ярославль” в суде. Процесс по этому делу идет с октября 2019 года. Большинство судебных заседаний не состоялось. Их откладывали по разным причинам, чаще всего из-за неявки кого-то из подсудимых.

Обвиняемыми по делу являются бывший первый заместитель главы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков и трое его подельников – Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко. Подсудимых обвиняют в том, что они в ноябре-декабре 2016 года получили около 66 млн руб. у бывшего члена Совета Федерации Юрия Удалова, пообещав ему так и не состоявшееся назначение на должность губернатора Ярославской области.

Юрий Удалов проходит по делу потерпевшим. Подсудимым предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, они не имели реальной возможности оказать помощь в назначении на должность губернатора. Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы. Сергей Шляков свою вину не признает.

Антон Антонов