Участку внешней приемки ПАО «ММК» исполнилось 25 лет

Специалисты участка принимают поступающее на Магнитогорский металлургический комбинат сырье, материалы и оборудование, несут ответственность за их качество. Более полусотни складов участка расположены на всей территории предприятия.



Контролер Анна Волкова проверяет только что прибывшую на пятидесятый склад партию ферросплавов. Пересчитывает количество мест, обязательно осматривает продукцию при распаковке места.

- При поступлении сырья осуществляем входной контроль сопроводительной документации, накладных сертификатов, проводим внешний осмотр продукции, проверяем параметры качества, отбираем пробы, - говорит Анна.

Ежемесячно на этот склад поступает около 12 тысяч тонн ферросплавов. Здесь их еще раз взвешивают, проверяют фракционный состав заявленным требованиям. Производится отбор проб, и там же на складе осуществляется пробоподготовка на четырехмодульной дробилке. Это оборудование позволяет минимизировать время проведения входного контроля по качеству. Пробу превращают в «пыль» и в таком виде доставляют в ЦЛК для проведения испытаний на соответствие требованиям нормативной документации.

Уже через сутки Центральная лаборатория контроля предоставляет ответ. Если проба соответствует заявленным параметрам, партия ферросплавов отправляется в сталеплавильное производство. Если нет - специалисты участка готовят претензию поставщику.

Контроль на участке внешней приемки постоянно совершенствуется. Так, в прошлом году здесь был реализован проект по использованию квадрокоптеров при приемке поступающего металлического лома. До этого контроль выгрузки производился в «ручном» режиме. Чтобы узнать, что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических включений присутствует в ломе, специалисты участка внешней приемки вместе с представителями копрового цеха находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию с фотоаппаратов. Для того, чтобы упростить этот процесс, а также выполнить работу безопасно, в рамках программы цифровизации ММК закупил квадрокоптеры.

- Дрон «зависает» над вагоном и фиксирует его содержимое, - рассказывает начальник участка внешней приемки ПАО «ММК» Дмитрий Лычак. - Вся информация выгружается на автоматизированное рабочее место оператора-контролера, который определяет, соответствует ли данный вид лома завяленному поставщиком. При наличии мусора, различных неметаллических включений эта информация, документально подтвержденная посредством фото- или видеофиксации, поступает в личный кабинет контрагента. В дальнейшем ПАО «ММК» оплату за мусор поставщику не производит.

Некондиционный лом (незаказная продукция) возвращается поставщику. Это приводит к существенной экономии средств.

В прошлом году на участке внешней приемки введены в эксплуатацию два современных прибора - рентгенофлуоресцентных анализатора. Они за 30 секунд определяют химический состав любого металла. Раньше на проведение испытаний металлов в ЦЛК уходило до трех дней. Также к середине текущего года на складе ферросплавов для определения фракционного состава будет запущена линия по автоматизированному рассеву ферросплавов без применения ручного труда.

Тщательный контроль за качеством и количеством поступающего на ММК сырья и материалов, который проводят специалисты участка внешней приемки, только в прошлом году позволил комбинату сэкономить более миллиарда рублей.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»