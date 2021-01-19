Трехэтажный особняк продают в Казани за 49 млн рублей

Трехэтажный исторический особняк — дом Сабитовой выставили на продажу в Казани за 49 млн руб. Объект находится на улице Габдуллы Тукая, 86. Информация об этом опубликована на сайте объявлений ЦИАН.

Речь идет о здании 1884 года постройки казанского архитектора Петра Романова. По словам автора объявления, особняк является объектом культурного наследия. Он принадлежит ГК ASG миллиардера Алексея Семина. В 2012 году объект был полностью отреставрирован.

«Отделка помещений предчистовая, все коммуникации подведены. Планировка удобна для размещения регионального офиса компании, торгового объекта, ресторана, гостиницы», — отмечается в объявлении.

"Ъ-Казань"