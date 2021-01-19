Борющиеся с COVID-19 медики смогут раньше выйти на пенсию

Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат возможность выйти на пенсию раньше срока, сообщила заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она уточнила, что работа в условиях пандемии будет иначе учитываться при подсчете рабочего времени.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тыс. руб. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа»,— сказала госпожа Кусайко порталу НСН. По ее словам, на федеральном уровне программа пока не поддержана, но «очень популярна» в регионах.

В ноябре 2020 года правительство продлило выплаты всем участвующим в помощи больным COVID-19. Специальная социальная выплата медицинским и другим работникам продлена до конца 2021 года.