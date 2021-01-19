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В Югре коронавирусом заразились еще 219 человек

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было подтверждено 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в окружном оперативном штабе. Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 45 248 случаев заболевания COVID-19, при этом 41 603 человека уже выздоровели.

За минувшие сутки было официально подтверждено еще шесть летальных случаев от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 622 человека. Среди госпитализированных больных 99 человек находятся в тяжелом состоянии, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 34. В Нижневартовске COVID-19 подтвердился у 27 пациентов, в Ханты-Мансийске и Нягани — у 26. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у семи человек болезнь протекала бессимптомно.

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