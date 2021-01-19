Жителей Норильска предупредили о волках в пригороде

В пригороде Норильска появились волки. Диких животных заметили на окраинах жилой зоны районов Талнах, Кайеркан, поселка Алыкель и в районе хвостохранилища «Лебяжье», сообщает управление ГО и ЧС города.

Как отметили в пресс-службе правительства Красноярского края, усилен контроль за волками в районе Талнаха и Кайеркана. Уточняется, что звери нападали на собак.

«Контроль за дикими животными осуществляют три оперативные группы. В их составе охотинспекторы минэкологии края, охотпользователи и сотрудники правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.

В министерстве экологии и рационального природопользования региона готовят приказ о регулировании численности волков на севере. Документ планируется подписать в ближайшее время.

Кроме того, в Алтайском крае на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района, природного парка «Предгорье Алтая» отмечается увеличение численности волков. В регионе формируется бригада охотников для устранения угрозы для жизни населения и домашних животных.

Екатерина Лукашевич