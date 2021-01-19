В отношении краснодарского «НПО “Вертекс”» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края признал требования ООО «Ньютон-8» о взыскании 1,3 млн руб. основного долга с ООО «НПО “Вертекс”» обоснованными и ввел процедуру наблюдения в отношении должника. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Временным управляющим утвержден Денис Триль. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 16 августа 2021 года.

Как писал "Ъ-Кубань", прокуратурой Западного административного округа Краснодара утверждено обвинительное заключение в отношении гендиректора ООО «НПО “Вертекс”». Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из иной личной заинтересованности руководителем организации). По данным «СПАРК-Интефакс», руководителем и бенефициаром организации является Эдуард Юрьев.

По данным следствия, директор не выплатил сотрудникам заработную плату в размере 440 тыс. руб.

ООО «НПО “Вертекс”» занимается разработкой оборудования очистки газа и сжатого воздуха от механических примесей. По данным «СПАРК-Интефакс», в данный момент счета общества заблокированы ФНС.

Наталья Решетняк