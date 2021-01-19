Арестованное в 2020 году имущество должников оценили в 1,7 млрд рублей

В 2020 году сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю передали на реализацию арестованное имущество должников на общую сумму 1,7 млрд руб., однако выручка от продажи составила всего 450 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту в 2020 году, стало стадо коров, оцененное в 24 млн руб. На втором месте по стоимости находится офисное здание стоимостью 23 млн руб. Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованных объектов недвижимости, расположенных на пересечении ул. Газеты «Звезда», 5, и Советской, 42, в Перми, составила 152 млн руб.