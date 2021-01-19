Действие договоров на размещение летних кафе в Саратове увеличили на срок до пяти лет

До конца января комитет по управлению имуществом Саратова должен объявить конкурс на размещение летних кафе на муниципальной земле. Об этом было объявлено сегодня на встрече главы города Михаила Исаева с бизнес-сообществом по вопросу работы заведений общественного питания в летний период.

Заместитель по экономическим вопросам Алексей Никитин сообщил, что прошлогоднее предложение рестораторов по увеличению срока действия договоров на размещение летних кафе на срок до пяти лет было учтено. Также обсуждались вопросы внешнего вида сезонного кафе, основные требования к его установке и функционированию. В частности, монтаж объектов должен быть произведен не ранее 10 апреля, а демонтаж – не позднее 5 октября.

Заключить договоры на размещение сезонных кафе планируется в начале марта, проект установки необходимо будет согласовать с комитетом по архитектуре администрации города.

Представители администрации заявили, что в 2021 году проведение торгов по адресным ориентирам размещения сезонных кафе на Набережной космонавтов будет отличаться от предыдущего из-за ее реконструкции.

Марина Ковалева