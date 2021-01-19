В Красноярске лже-гаишника будут судить за хищение 23 млн рублей

Следователи УМВД по Красноярску направили в суд дело мошенника, который выдавал себя за сотрудника ГИБДД, рассказали в полицейской пресс-службе. По данным следствия, аферист рассказывал знакомым, что поступил на службу в полицию и может помочь в приобретении по заниженной цене автомобилей, на которые наложен арест. Для большей убедительности он купил в интернет-магазине форму сотрудника ГИБДД. После получения денег лже-автоинспектор переставал выходить на связь. Следователи посчитали, что злоумышленник обманул два десятка своих знакомых, похитив у них в общей сложности свыше 23 млн руб.

Сотрудники полиции задержали афериста. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Илья Николаев