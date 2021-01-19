Сотрудников ФК «Урал» привили от коронавируса

Семерым сотрудникам футбольного клуба «Урал» поставили отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе клуба. Так, от COVID-19 привились представители селекционного, юридического и финансового департаментов «Урала», а также отдела по обеспечению безопасности.

«ФК «Урал» с полной ответственностью относится к соблюдению всех противовирусных мер и ограничений. Так, например, футболисты, тренеры и сотрудники команды, которые в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы, находятся под ежедневным контролем врачей, а также регулярно сдают тесты на коронавирус», — отметили в клубе.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 65 592 случая инфицирования COVID-19, из них медики вылечили свыше 57 тысяч человек, 1 821 пациент скончался. Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе продлен до 1 февраля.