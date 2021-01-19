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ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с СКА

Сегодня, 19 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с СКА (Санкт-Петербург) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 10 декабря, питерский клуб разгромил уральцев со счетом 7:2. В прошлом сезоне «Автомобилист» и СКА провели две встречи, в одной из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с омским «Авангардом». Матч завершился победой команды из Екатеринбурга, обыгравшей «Авангард» со счетом 4:1. Из прошедших сорока семи игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати шести. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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