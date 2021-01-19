В Перми возобновят строительство двух проблемных домов

Техническое состояние проблемных домов по пр. Декабристов, 97, и ул. КИМ, 14, в Перми позволяет их достроить и сдать в эксплуатацию. К такому выводу пришли подрядчики, обследовавшие эти объекты. В случае если права на завершение строительства будут переданы региональному фонду защиты прав дольщиков, будут разработаны проекты достройки и на объектах возобновится работа.

В конце 2020 года Федеральный фонд защиты прав дольщиков решил достроить шесть проблемных объектов в Перми: по ул. Углеуральской, 25; ул. Переселенческой, 98 и 100 (ЖК «Весна»); ул. Карпинского, 112а (ЖСК «Триумф. Квартал II»); ул. Кедровой, 18 и 20. Дольщикам двух домов ЖК «Компаунд Живаго» (ул. Уинская, 54) предоставят выплаты.

В Пермском крае насчитывается 58 проблемных домов. Часть из них достраивается компаниями без использования федеральной поддержки. Например, девелопер «Сириус» строит ЖК «Пушкарский» за счет заемных средств, в рамках дополнительных региональных мер поддержки. Под контролем минстроя компания «ВекторСтройСервис» самостоятельно завершает проблемный дом на ул. Адмирала Макарова, 23.