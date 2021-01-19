Полиция Новосибирска отдала под суд организаторов типографии по изготовлению поддельных денег

В Новосибирске завершено расследование дела преступной группы фальшивомонетчиков, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным полиции, в преступную группу входили двое мужчин и ранее судимая за мошенничество женщина. Через интернет они приобрели печатное оборудование, бумагу, стали изготавливать купюры номиналом 2 тыс. и 5 тыс. руб. Разменивали поддельные банкноты в торговых точках в ночное время, чаще всего покупая мороженое и продукты.

Осенью 2019 сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску вычислили, где находится подпольный издательский комплекс. Там они изъяли многофункциональное устройство, ксерокс, ноутбук, флэш-карты, дюжину пятитысячных поддельных купюр и 27 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб. Фальшивомонетчиков задержали, им предъявили обвинение в изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег (ч. 3 ст. 186 УК).

Илья Николаев