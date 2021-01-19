19 января, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

СКР и прокуратура проверяют сообщения об очищавших тротуар от снега инвалидах-колясочниках

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области проводит проверку по информации об инвалидах-колясочниках, которые якобы очищали дорогу от снега в Искитиме, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Кроме того, прокуратура Искитима проверяет информацию о нарушении прав инвалидов и исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, говорится на сайте регионального ведомства.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых два человека в инвалидных колясках самостоятельно отчищают дорогу от снежных сугробов.

Екатерина Лукашевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

новости компаний

Профиль пользователя