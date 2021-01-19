СКР и прокуратура проверяют сообщения об очищавших тротуар от снега инвалидах-колясочниках

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области проводит проверку по информации об инвалидах-колясочниках, которые якобы очищали дорогу от снега в Искитиме, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Кроме того, прокуратура Искитима проверяет информацию о нарушении прав инвалидов и исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, говорится на сайте регионального ведомства.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых два человека в инвалидных колясках самостоятельно отчищают дорогу от снежных сугробов.

Екатерина Лукашевич