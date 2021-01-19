«Интерфакс»: в Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли три человека, шесть пострадали

На 72 км трассы М-7 в Павловском Посаде микроавтобус с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. По данным «Интефракса», в результате аварии погибли 3 человека, шесть пострадали.

«Микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. Погибли 3 человека, еще 6 травмированы. Все пассажиры микроавтобуса»,— сказал источник агентства. Он предположил, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Движение по Горьковскому шоссе перекрыто в сторону Москвы. Объезд возможен через Электрогорск. Официального подтверждения информации о ДТП пока нет.