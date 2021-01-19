«ДОМ.РФ» профинансирует питерскому девелоперу строительство ЖК «Шоколад» в Перми

Банк «ДОМ.РФ» открыл кредитную линию ООО «СЗ «Петрострой» в размере 386 млн руб. для строительства ЖК «Шоколад» в Перми, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Средства проектного финансирования девелопер направит на строительство жилого дома высотой 20 этажей на 228 квартир. Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

По данным сайта «Петрострой», дом «Шоколад» разместится в микрорайоне Владимирский по ул. Краснополянская, д. 34. Планировочные решения объекта предусматривают 1-комнатные квартиры-студии , 2-комнатные квартиры-студии и 3-комнатные квартиры-студии. Дом также будет включать коммерческие площади. Разрешение на строительство объекта компания получила еще 4 февраля 2020 года.

По данным пресс-службы ДОМ.РФ, более 76% жилья (887 тыс. кв. м) в Пермском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1,159 млн кв. м жилой недвижимости.

«Петрострой» занимается строительством жилья в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Пермском крае. В портфеле компании - 12 жилых комплексов, еще 8 находятся в стадии строительства. На пермский строительный рынок девелопер зашел в 2013 году с двумя площадками — в Закамске и на Гайве. На сегодня компания возвела в Перми ЖК «Мирный (проспект Декабристов, 21, ул. Советской Армии, 60), ЖК «Журавли» (ул. Вильямса, 51а), ЖК «Вариант» (ул. Автозаводская, 30).