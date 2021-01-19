Суд собирает доказательства по жалобе на экс-управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы»

Арбитражный суд Пермского края объявил перерыв для предоставления доказательств в рамках спора о взыскании убытков с бывшего управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталия Шемигона. Информация о этом размещена на сайте суда. Напомним, ООО «РТ-Капитал», которое контролирует банкротство ПАО, обратилось в арбитражный суд с жалобой о признании ненадлежащим исполнение обязанности господином Шемигоном по сохранению имущества, которое находится в залоге у заявителя. Также ООО «РТ-Авто» просит взыскать с Виталия Шемигона более 330,606 млн руб. В частности, суд повторно запросил представить отзывы на жалобу ООО «Альтер-тур» и ООО «Консалтинговая компания «Актив», который управляющий привлекал для обеспечения своей деятельности. Нынешнего конкурсного управляющего общества суд обязал предоставить сведения о расходах в части привлечения указанных компаний.

Напомним, конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» было введено в марте 2018 года. Согласно отчету об оценке имущества должника, его общая стоимость составляет 8,764 млрд руб. При этом сумма требований кредиторов на момент опубликования отчета превышала 17,6 млрд руб. В марте 2018 года в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введено конкурсное производство. Банкротство предприятия контролируют структуры «Ростеха». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в дочерних обществах: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение».