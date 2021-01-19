СКР в Новосибирске начал проверку по факту пожара в гаражном комплексе, где погибли четыре человека

Следственные органы начали проверку по факту пожара, произошедшего утром 19 января, в одном из гаражных комплексов Новосибирска в Дзержинском районе. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются, сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова через семь минут после сообщения о пожаре. В это время горела кровля двухэтажного строения, позднее поступила информация об обрушении дощатой пристройки, которой был обустроен второй этаж гаражного комплекса. В течение 1,5 часов усиленной группировкой удалось локализовать возгорание, еще через час было ликвидировано открытое горение.
Следственное управление сообщает, что по предварительным данным, в здании, кроме четырех погибших, могли находиться еще люди. В настоящее время продолжается разбор обгоревших конструкций.
На место происшествия выехали выехал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.