СКР в Новосибирске начал проверку по факту пожара в гаражном комплексе, где погибли четыре человека

Следственные органы начали проверку по факту пожара, произошедшего утром 19 января, в одном из гаражных комплексов Новосибирска в Дзержинском районе. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются, сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова через семь минут после сообщения о пожаре. В это время горела кровля двухэтажного строения, позднее поступила информация об обрушении дощатой пристройки, которой был обустроен второй этаж гаражного комплекса. В течение 1,5 часов усиленной группировкой удалось локализовать возгорание, еще через час было ликвидировано открытое горение.

Предварительно установлено, что площадь пожара составила 120 кв. м.

Следственное управление сообщает, что по предварительным данным, в здании, кроме четырех погибших, могли находиться еще люди. В настоящее время продолжается разбор обгоревших конструкций.

На место происшествия выехали выехал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.

Оксана Павлова