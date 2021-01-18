Тарифы до камеры довели

Сооснователь движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин по решению Кировского районного суда Уфы признан виновным в нарушении порядка организации и проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и арестован на 10 суток. Активиста задержали в понедельник после «штурма» уфимцами Дома республики, куда они пришли для встречи с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы обсудить ситуацию с завышенными платежами за отопление. Глава к протестующим не вышел, но недовольных горожан в здании Башкирского театра драмы выслушали члены правительства. Альберт Рахматуллин не признал вины.

Кировский райсуд Уфы вчера признал активиста Альберта Рахматуллина виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 10 суток ареста. По мнению суда, господин Рахматуллин организовал и провел собрание без уведомления — в понедельник утром, во время оперативного совещания правительства Башкирии, он пришел в здание Дома республики, чтобы обсудить с главой Башкирии ситуацию с платой за отопление в многоквартирных домах. Вместе с ним в здание, где находятся кабинеты членов правительства и самого господина Хабирова, вошли несколько десятков человек, которые скандировали: «Хабиров, выходи!». Сначала возмущенных горожан пыталась успокоить начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, а потом заместитель руководителя администрации главы региона Урал Кильсенбаев, который пригласил собравшихся в холле горожан пройти в малый зал соседнего Башкирского драматического театра, чтобы там обсудить проблему с министрами.

Вице-премьеру, министру ЖКХ Борису Беляеву, который спустился в холл после оперативного совещания, собравшиеся скандировали: «Беляев, уходи!». «Куда уходить-то?»,— вопрошал вице-премьер. Он сообщил горожанам, что в тарифе за отопление заложена инвестиционная составляющая на модернизацию инженерных сетей.

Недовольство высокой платой за отопление уфимцы начали активно высказывать в начале января, когда получили платежные квитанции за декабрь от ООО «Башкирские распределительные сети» (БашРТС, входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»). В некоторых случаях платежи, по сравнению с ноябрем, выросли в два раза. В компании объяснили разницу стоимости понижением температуры воздуха в декабре.

В правительстве Башкирии по поручению Радия Хабирова была сформирована межведомственная рабочая группа, которой было поручено разобраться в причинах повышения платы за отопление. Вчера на оперативном совещании господин Хабиров отчитал Бориса Беляева за неудовлетворительную работу министерства с населением, которому, по мнению главы, не разъяснили причины повышения стоимости отопления. «Я считаю, что в период вашей работы это второй раз, третьего раза не будет. Я вам точно говорю»,— заявил министру глава республики.

Радий Хабиров к протестующим не вышел. Вчера на совещании в правительстве он еще раз подчеркнул, что жителям должны вернуть неправомерно начисленные суммы.

Из здания правительства протестующие все-таки переместились в Башдрамтеатр. Там с жителями встретились Борис Беляев, Светлана Бурдюк, председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков и директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова. Сторонам не удалось прийти к пониманию. Выступления чиновников прерывались криками: «В отставку!». Предложение госпожи Поповой платить за отопление в рассрочку были встречены гулом неодобрения. Почти двухчасовое обсуждение закончилось требованием горожан снизить тариф с 2,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., возвратить переплаты с 2018 по 2020 годы, привлечь виновных к уголовной ответственности, а также отправить в отставку Бориса Беляева, Светлану Бурдюк и Ильдара Шафикова, а БашРТС возвратить в собственность республики.

После завершения встречи в театре Альберта Рахматуллина задержали полицейские.

В августе прошлого года суд уже арестовывал господина Рахматуллина на три дня за организацию схода граждан для обсуждения проблем ЖКХ 31 июля в Уфе напротив здания мэрии.

Альберт Рахматуллин вины не признал.

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин, представляющий интересы господина Рахматуллина, сообщил „Ъ“, что считает решение суда неправомерным и намерен его обжаловать.

Влада Шипилова