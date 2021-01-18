На расчистку военных аэродромов Кубани от снега применили машины «Змей Горыныч»

Военные Южного военного округа (ЮВО) для расчистки от снега аэродромов на Кубани, Ставрополье, в Ростовской и Волгоградской областях задействовали тепловые машины ТМ-59 «Змей Горыныч», сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, были применены противогололедные реагенты, задействованы снегоочистители на базе «Урала» и уникальные пожарные автомобили «Пантера».

Более 300 военнослужащих ЮВО и 100 единиц спецтехники выполнили очистку взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО. В настоящее время учебно-тренировочные полеты экипажей боевых, военно-транспортных самолетов и вертолетов в авиационных частях ЮВО проводятся в штатном режиме.

Отмечается, что снегопад не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Наталья Решетняк