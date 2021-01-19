Аттракцион неслыханной мягкости

Инвестбанки в четвертом квартале прошлого года резко увеличили объем получаемых комиссионных, особенно на рынке акционерного капитала. Этому способствовало проведение нескольких крупных IPO российских эмитентов. Банкиры ожидают дальнейшего роста активности эмитентов не только на рынке акционерного и долгового капиталов, но и в сегменте слияний и поглощений, сделки по которым готовились в конце 2020 года.

По итогам 2020 года объем комиссионного вознаграждения инвестбанков, организующих сделки для российских компаний, вырос на 3%, до $416,7 млн, свидетельствуют данные Refinitiv. Только в четвертом квартале, согласно оценкам “Ъ”, банки заработали свыше $173 млн, на четверть превысив показатель четвертого квартала 2019 года. Больший объем средств банкиры зарабатывали в 2013 году (соответственно $790 млн и $250 млн), то есть до того, как произошло резкое ухудшение отношений между Россией и западными странами.

Важным достижением четвертого квартала стало проведение сразу нескольких публичных размещений. В октябре прошло IPO «Совкомфлота» на $500 млн, которое стало первым в России с 2017 года. В ноябре Ozon провел IPO на $990 млн сразу на NASDAQ и Московской бирже. Крупнейшей сделкой четвертого квартала стало SPO «Аэрофлота» почти на $1,05 млрд. В целом за год было проведено 22 сделки на $7,7 млрд, лучший результат с 2013 года ($8,7 млрд).

Как отмечает соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Алекс Метерелл, в 2020 году многие сектора промышленности продемонстрировали устойчивость к вызову пандемии. «В частности, сделки таких эмитентов, как "Яндекс" и Ozon, на рынке ECM продемонстрировали интерес к IT-сфере в России»,— отмечает он. В целом за четвертый квартал банкиры смогли заработать на организации сделок ECM $83 млн, в два с половиной раза больше, чем год назад. Это же максимальный результат со второго квартала 2011 года. За год этот сегмент принес банкам $175 млн.

Нарастили активность банкиры и на рынке долгового капитала. За последний квартал их комиссионные составили почти $73 млн, более чем вдвое больше показателя прошлого года. По оценкам “Ъ”, за этот период было проведено 57 сделок на $17,1 млрд. «Ультрамягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых регуляторов привела к тому, что рынки довольно быстро оправились от шока начала 2020 года и перешли к росту. Пока индексы находятся на исторических максимумах, а ставки минимальны, многие компании-эмитенты спешат воспользоваться ситуацией для привлечения финансирования»,— отмечает начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ Рита Рубежная.

Впрочем, на фоне пандемии сохранилась низкая активность в секторе сделок слияния и поглощения (M&A). По итогам квартала доходы банкиров от таких сделок упали вдвое, до $6,4 млн, а за год они принесли лишь $50 млн против $87 млн годом ранее. По словам директора по корпоративным финансам департамента инвестиционно-банковских услуг BCS Global Markets Алексея Гашкова, в начале лета практически никто не думал о новых сделках, а боролись с последствиями локдауна. «Активизация на рынке началась только осенью. Соответственно, в четвертом квартале были достигнуты договоренности о ряде новых сделок, но их полное юридическое закрытие уйдет на первое полугодие 2021 года»,— отмечает господин Гашков.

По мере дальнейшего масштабирования вакцинирования, восстановления мировой экономики спрос на услуги инвестбанкиров продолжит расти, считают участники рынка. «Экономические риски частично сохранятся, но мы видим, что уже идут стратегические переговоры с участием компаний из основных отраслей промышленности, что станет основой для новых M&A-сделок. Это будет способствовать и росту количества DCM-трансакций, поскольку компании продолжат оптимизировать свои долговые портфели. Со взвешенным оптимизмом мы смотрим на рынки акционерного капитала, которые уже демонстрируют признаки восстановления»,— отмечает господин Метерелл. «Мировые ЦБ продолжают оказывать поддержку рынкам, что формирует благоприятную почву для новых размещений. В нашем pipeline есть несколько эмитентов, которые планируют выход на рынок в ближайшее время»,— заявила Рита Рубежная.

Виталий Гайдаев