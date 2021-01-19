Снежные завалы привели к прокурорской проверке

В прокуратуру Самарской области направлено обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». Документ направил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Все муниципальные контракты на уборку снега ранее были заключены администрацией Самары с МП «Благоустройство» и ООО «Кедр1». Последняя компания, по предварительной информации депутата, не владеет собственной техникой и штатом в необходимом количестве. В конце минувшей недели по поручению прокурора региона надзорное ведомство начало проверку качества уборки снега в Самаре.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил в прокуратуру Самарской области обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». Об этом депутат сообщил в «Твиттере».

• Очисткой автодорог, тротуаров, остановок, периметров пешеходных переходов, мостов в Самаре занимаются МП «Благоустройство» и подрядная организация ООО «Кедр1». Контроль организуется специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором «Кедр1» является Владимир Акимов, бенефициар — Виталий Зайцев. Господин Зайцев также является совладельцем ООО «Ника», ОАО «Самарагаз», ООО «Самараоблгаз-сервис» и других компаний.

В обращении Александр Хинштейн сообщил, что к нему поступают массовые обращения жителей Самары в связи с неудовлетворительным качеством уборки снега: «Проходящие в январе снегопады фактичекски парализуют автомобильное и пешеходное движение, что вызывает массовый негатив населения».

Депутат отмечает, что все муниципальные контракты на уборку снега ранее были заключены администрацией Самары только с двумя юрлицами МП «Благоустройство» и ООО «Кедр1». Парламентарий усомнился в возможностях «Кедр1» для исполнения контрактов: «Уставной капитал ООО составляет всего 10 тыс. руб. По предварительной информации, оно не владеет собственной техникой и людскими ресурсами в необходимом количестве. Несмотря на это, по большинству контрактов, заключенных администрацией с МП „Благоустройство“, ООО „Кедр1“ привлекается в дальнейшем в качестве субподрядчика. В свою очередь, по контрактам, заключенным с „Кедр1“, субподрядные функции в дальнейшем возлагаются на „Благоустройство“, что свидетельствует о наличии сговора между двумя хозяйствующими субъектами»,— рассуждает депутат.

По словам парламентария, в случаях, когда «Благоустройство» передает ООО «Кедр1» исполнение контактов на субподряд, оно оценивает свои услуги как генпорядчика в размере 5% от стоимости контракта. В случаях, когда ООО «Кедр1» передает исполнение контрактов на субподряд муниципальному предприятию, размер генподрядного вознаграждения ООО составляет уже 20% от цены контракта.

Господин Хинштейн напоминает, что «Благоустройство» ежегодного получает из средств бюджета Самары целевые субсидии и иные средства бюджетной поддержки. «Таким образом, необоснованно высокий размер генпорядных отчислений (20%), приводит к нецелевым тратам средств, ранее полученных МП „Благоустройство“ из муниципального бюджета. Кроме того, вызывает недоумение сам факт заключения генпод­рядного соглашения с организацией, заведомо не способной выполнять условия контракта»,— говорится в обращении.

Депутат просит проверить, в том числе, наличие необходимого количества дорожно-уборочной техники и штата у ООО «Кедр1», а также законность и обоснованность заключения контрактов с этой организацией.

В конце минувшей недели глава областной прокуратуры Сергей Берижицкий обязал прокурора Самары Артема Ярыгина проверить работы ответственных организаций города на предмет уборки снега и наледи. В период с 9 о 15 января прокуратура выявила «серьезные недостатки» в деятельности специализированных служб, проблемы обеспечения техникой, резервами ГСМ, людскими резервами. Первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов вынес и.о. главы Самары Владимиру Василенко предостережение о недопустимости нарушения законодательства при содержании улично-дорожной сети.

По информации пресс-службы мэрии, в ближайшее время департамент городского хозяйства и экологии города вновь проинспектирует ситуацию в проблемных локациях. В частности, глава города Елена Лапушкина поручила профильному департаменту и главам районов разобраться со складированием снега в несанкционированных местах — в Волгаре и в Постниковом овраге.

Ранее в Самарской области прошел сильный снегопад. Чиновники обещали оперативно устранить его последствия за сутки. Однако до сих пор жители региона жалуются на то, что снег на дорогах и во дворах не убран или собран в кучи на тротуары и не вывозится.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что уставный капитал 10 тыс. руб.— это норма: «Именно такой минимальный размер установлен для акционерных обществ федеральным законом. Это минимальная стоимость имущества, которую могут внести учредители при создании общества, так что это не может являться нарушением, а в равной степени не указывает на то, что подрядчик является фиктивным юрлицом или так называемой фирмой-однодневкой».

По мнению эксперта, если заказчик не установил при формировании конкурсной документации требований к иным пороговым значениям уставного капитала участников конкурса, никто не может ограничить участие «Кедра1» в закупке.

«Отсутствие у подрядчика собственной снегоуборочной техники — отнюдь не исключение, которое указывало бы на его недобросовестность. Значительная часть частных организаций, предлагающих жилищно-коммунальные услуги, не владеют на правах собственности дорогостоящей техникой. Это достаточно распространенная и легальная схема, которая позволяет, например, избежать включения такой техники в конкурсную массу в случае банкротства организации. Опять же, повторюсь, это не нарушение, и говорить о том, что такая модель свидетельствует о наличии коррупционной схемы — мягко говоря, преувеличение»,— считает Дмитрий Шевченко.

По мнению эксперта, вопросы могут возникнуть только при условии, что заказчик установил в качестве требования наличие собственного парка снегоуборочной техники и «Кедр1» этот контракт получил, не имея оного: «Тогда это может говорить о наличии нарушения со стороны как подрядчика, так и заказчика».

Сам факт привлечения субподрядчика, по словам господина Шевченко, если соответствующего ограничения не установлено заказчиком, также не является нарушением и сам по себе не свидетельствует о наличии нарушения или преступной схемы: «Однако действительно настораживает, что субподрядчиком по контрактам „Кедра1“ выступает организация-конкурент. То есть технически ничего противозаконного в этом нет, если, конечно, между подрядчиком, субподрядчиком, который при этом является конкурентом подрядчика, и/или заказчиком нет сговора».

«Сложно не согласиться, что наличие посредничества в лице коммерческой организации при заключении контракта с муниципалитетом, фактическим исполнителем по которому выступает учрежденное им же предприятие, вызывает вопросы относительно необходимости такого посредника. Но те или иные выводы в данной ситуации может делать только прокуратура на основании данных проверки. Теоретически, если наличие сговора будет подтверждено, возможно привлечение ответственных должностных лиц, в том числе и к уголовной ответственности»,— говорит эксперт.

Ани Айвазян