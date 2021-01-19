Чиновники поспешили в детский сад

ГУ МВД России по Самаре расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в департаменте образования самарской администрации. Как стало известно в конце прошлой недели, на время отстранена от должности руководитель департамента Елена Чернега. По версии следователей, чиновники начали записывать детей в очередь в детский сад на ул. Ташкентской, 110 до того, как здание достроили. Объект возводился в рамках национального проекта «Демография». В администрации считают, что в сложившейся ситуации виноват подрядчик, который нарушил сроки по контракту. Как отмечают эксперты, вопрос ответственности не имеет значения, поскольку в деле речь идет о вероятной коррумпированности чиновников.

Сотрудников самарского департамента образования заподозрили в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Соответствующее уголовное дело расследует следственное управление ГУ МВД России по Самаре. Круг подозреваемых не определен, однако, как стало известно на минувшей неделе, глава департамента и заместитель главы города Елены Лапушкиной — Елена Чернега временно отстранена от должности. На текущей неделе ей предъявят обвинение.

• Госпожа Лапушкина официально представила Елену Чернегу главой департамента образования в марте 2019 года. Как тогда сообщали в горадминистрации, Елена Чернега имеет большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе: она работала учителем физики, заместителем директора школы по учебно-воспитательной части в школах № 76 и № 66, директором школ № 18 и № 64, а также заместителем главы Кировского и Железнодорожного районов Самары. В администрации Железнодорожного района долгое время трудилась сама Елена Лапушкина. В 2013 году Дмитрий Азаров, который тогда был главой Самары, назначил Елену Лапушкину руководителем администрации Железнодорожного района.

По версии правоохранителей, чиновники нарушили порядок постановки детей на учет для последующего зачисления их во вновь построенное дошкольное образовательное учреждение — детский сад на ул. Ташкентской, 110 в Кировском районе Самары. Запись в детский сад якобы началась до того, как здание было готово к ­эксплуатации.

По данным „Ъ“, это могло быть сделано с целью вовремя отчитаться за средства федерального бюджета, полученные от Министерства просвещения РФ.Социальный объект появился в рамках региональной государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области», которая разработана для реализации в регионе национального проекта «Демография», ключевые цели которого — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, суммарного коэффициента рождаемости и доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом. Главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов выступало министерство строительство Самарской области. Согласно данным источников „Ъ“, руководство областного минстроя для отчетности перед федеральными властями подделало разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада. Дело в том, что для полной готовности объекта требовалось заключение государственной инспекции строительного надзора, но такой документ отсутствовал. Уголовное дело против чиновников минстроя выделено в отдельное производство (подробности в завтрашнем номере „Ъ“).

Государственный контракт стоимостью 216 млн руб. в августе 2018 года был заключен с ООО «Проектно-строительная компания „Волга“» (ПСК «Волга»). Компания до недавнего времени принадлежала матери депутата Государственной думы РФ Евгения Серпера Софии Серпер. В прошлом году владельцем организации стал Рубен Заргарян. Сейчас ПСК «Волга» находится в процессе банкротства. Исполнение заказа по условиям контракта завершилось 31 октября 2020 года, однако объект сдали с опозданием.

По мнению представителей городской администрации, порядок зачисления детей в образовательное учреждение не был нарушен. «Администрация прямо заинтересована в установлении объективной истины по данному вопросу и открыто взаимодействует с органом предварительного следствия»,— отметили в мэрии. Как там добавили, на момент постановки детей в очередь здание детского сада было построено и фактически готово к эксплуатации, а с исполнителем контракта, по вине которого объект был юридически не готов, ведется претензионная работа, поданы судебные иск.

Судя по данным электронной картотеки арбитражного суда, городские власти пытаются взыскать с компании 1,1 млн руб. неустойки. Другие подробности дела не ­раскрываются.

По мнению экспертов, вопрос, по чьей вине объект вовремя не сдан, не столь важен в сложившейся ситуации. «В деле речь идет о возможном наличии коррупционного состава со стороны должностных лиц — состав преступления по ст. 285 УК РФ относится к числу коррупционных, поскольку предполагает использование должностным лицом своих служебных полномочий не только вопреки интересам службы, но и в корыстной или иной личной заинтересованности. Не исключаю, что вопрос о срыве сроков может стать предметом отдельного судебного разбирательства между заказчиком или подрядчиком, но, скорее всего, даже если такой спор в конечном итоге и перейдет в судебную плоскость, эти процессы будут развиваться параллельно»,— говорит управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим ­Бишенов.

Как добавляет юрист, на практике такие уголовные дела, возбужденные изначально в отношении неустановленных лиц, в ходе следствия и определения круга подозреваемых часто переквалифицируются по более тяжкому составу. В ПСК «Волга» на звонок „Ъ“ не ответили.

Сабрина Самедова